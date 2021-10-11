Дмитрий Медведев рассказал о трагедии Зеленского и почему с ним бессмысленно вести переговоры

Дмитрий Медведев написал жесткую и откровенную статью. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Эти причины Дмитрий Медведев изложил в довольно жесткой и откровенной статье, которую опубликовал в газете «Коммерсантъ». Вот главные из того, что он сказал:

1. «ВЫВЕРНУТЫЙ НАИЗНАНКУ ЧЕЛОВЕК»

Украина в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю. А вот украинские первые лица — люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди.

Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший средства из российских источников. Тем не менее, став руководителем государства, из страха получить «майдан», полностью поменял ориентацию. Начал истово служить националистическим силам.

Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное «сальто-мортале». Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС.

Конечно, такое положение вызывает ежедневный «когнитивный диссонанс» в его душе и поступках. Он должен бесконечно маневрировать, чтобы ему не сломали шею. Именно поэтому и появляются ублюдочные документы типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них.

Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Вывернутый наизнанку человек.

Как в такой ситуации с ним можно договариваться?

Никак.

2. «ДЕЛА НУЖНО ВЕСТИ НЕ С ВАССАЛАМИ»

Украинские руководители нынешней генерации — люди абсолютно несамостоятельные. Страна под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с соцстранами. На Украине зависимость полная — от денежных вливаний (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов). США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией и создания того, что было метко названо «Анти-Россией». Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном.

3. «В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПРОДАУТ ЗА ПЯТИАЛТЫННЫЙ»

Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет. С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный.

4. «СОРЕВНУЮТСЯ В БРЕХНЕ»

Во главе Украины сегодня стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные талейраны... Таким «партнерам», которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны.

5. «РОССИЯ УМЕЕТ ЖДАТЬ»

Тогда встает главный вопрос: что делать? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных «Крымских платформ», созданных для оболванивания населения страны, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые.

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