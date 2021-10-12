Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. Такая мера заключения под стражу была избрана в связи с выдвинутыми против политика обвинениями в госизмене и пособничестве террористам.

Медведчуку будет запрещено покидать место своего проживания вплоть до 7 декабря 2021 года. Решение судьи транслировал во вторник, 12 октября, телеканал "Первый независимый". Лидер оппозиционной партии отметил, что не удовлетворен решением суда. Выдвинутые против него обвинения Медведчук считает необоснованными и юридически ничтожными.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления в суде Виктор Медведчук высказался о необходимости переговоров между лидерами России и Украины. По его мнению, президент Незалежной Владимир Зеленский должен вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради будущего Украины.