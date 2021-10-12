Медведчук призвал Зеленского вести переговоры с Путиным ради Украины

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказался о необходимости переговоров между лидерами России и Украины. По его мнению, президент Незалежной Владимир Зеленский должен вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради будущего Украины.

"Я твердо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным. Потому что это нужно, это интерес для Украины", - цитирует Медведчука РИА Новости.

Он отметил, что украинская власть должна одуматься ради интересов страны и людей. По мнению Медведчука, диалог с Россией даст Украине мир на Донбассе и налаженные торговые отношения.

Как ранее писал сайт kp.ru, против лидера крупнейшей на Украине оппозиционной партии Виктора Медведчука на Украине возбудили возбудили несколько уголовных дел. Его обвиняют в госизмене и пособничестве террористам. Сам Медведчук называет возбужденные против него дела "политической расправой"