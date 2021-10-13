Отец водителя Mercedes, признавшего вину в ДТП с участием Собчак, рассказал об аварии

Кадр с места происшествия

Сразу после аварии водитель Mercedes Олег Цой, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, детально рассказал, как и что произошло.

Он уже признал свою вину и сотрудничает со следствием, помогая в восстановлении всей картины происшествия. Пока по решению суда Цою назначен домашний арест, который он отбывает в квартире на курорте.

Как удалось узнать kp.ru, мужчина перебрался в курортный город несколько лет назад. В Сочи он приехал из Усть-Лабинска.

По словам отца Олега, до трагедии он жил в Сочи с женой и двумя детьми, а с родными старался поддерживать связь по телефону.

- Хочу сказать -и прошу, обязательно это опубликуйте - мы приносим соболезнования погибшим и пострадавшим. Это большая трагедия, - рассказал kp.ru отец Олега.

Напомним, 9 октября на трассе Красной Поляны в Сочи произошла смертельная авария. Черный Mercedes, за рулем которого был 39-летний Олег Цой, начал обгонять автобус. В этот момент он выехал на встречку. Водитель "Фольксвагена", пытаясь уйти от столкновения, рванул влево, но не успел вырулить - столкновение пришлось на ту сторону, где сидела Екатерина Тарасова – на переднее пассажирское сиденье. Девушка умерла мгновенно, еще двое пассажиров пострадали. После аварии водитель Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал вину в смертельном ДТП в Сочи.

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