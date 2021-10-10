Водитель Mercedes с Ксенией Собчак признал вину в смертельном ДТП

Виновником этой аварии стал водитель, который вез Ксению Собчак / Кадр с места происшествия

Водитель автомобиля Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал вину в смертельном ДТП в Сочи, сообщает "Российская газета" со ссылкой на информацию региональной прокуратуры.

Как ранее писал сайт "КП-Кубань", на трассе в Сочи столкнулись две иномарки и автобус с пассажирами. По предварительной информации, 40-летний водитель Mercedes Benz, совершил неудачный маневр. При обгоне он выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen. Удар был такой силы, что последнего откинуло в автобус.

В результате 35-летняя пассажирка Volkswagen умерла на месте, у другой пассажирки этой же иномарки сломан позвоночник. За жизнь 28-летнего водителя борются врачи.

Телеведущая подтвердила, что находилась в салоне автомобиля, но уточнила, что это не ее машина и не ее водитель. По словам Собчак, она получила сотрясение мозга, как и ее ассистентка, а также ушибы внутренних органов.

"После столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", - уточнила Собчак.