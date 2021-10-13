Иммунолог Крючков посоветовал россиянам проверить противопоказания перед ревакцинацией от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иммунолог Николай Крючков рассказал россиянам, которые привились от коронавируса полгода назад о необходимости подготовки к ревакцинации.

По словам эксперта, перед прививкой прежде всего стоит смотреть на общее состояние организма.

- Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины, а также не изменилось ли с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания, – рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России продолжается кампания по вакцинации населения. Для граждан доступны несколько препаратов на выбор. Все они уже прошли необходимые испытания, где доказали свою безопасность и эффективность в борьбе с вирусом.

Главный врач столичной клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко высказывался, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.