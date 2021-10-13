Врач Вечорко связал высокую смертность от коронавируса с низким уровень вакцинации

Главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.

По словам доктора, только за две недели заболеваемость covid-19 в Москве выросла в 1,5 раза, и 2 раза увеличилось число госпитализаций людей.

- Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, - написал Вечорко в своем Telegram-канале.