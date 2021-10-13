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Здоровье13 октября 2021 2:34

Врач Вечорко связал высокую смертность от коронавируса с низким уровень вакцинации

Специалист напомнил, что в последнее время стали чаще болеть молодые люди и в довольно тяжелых формах - вплоть до летальных случаев
Источник:kp.ru
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Главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.

По словам доктора, только за две недели заболеваемость covid-19 в Москве выросла в 1,5 раза, и 2 раза увеличилось число госпитализаций людей.

- Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, - написал Вечорко в своем Telegram-канале.