Пашинян назвал встречу с Путиным продуктивной

Владимир Путин и Никол Пашинян провели встречу в Москве 12 октября / Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным как продуктивную. Об этом армянский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Встреча была весьма продуктивной, - констатировал Пашинян. - Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин и Никол Пашинян провели встречу в Москве во вторник, 12 октября. Одним из основных вопросов беседы глава российского государства назвал урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Там находятся российские миротворцы, которые следят за тем, чтобы не произошло обострения конфликта.

Пашинян также отметил, что это уже четвертая встреча глав государств. Он поблагодарил Путина за приглашение посетить в Москву.