Путин назвал эффективность производства энергоресурсов важнейшим фактором роста экономики

Президент России отметил, что от энергоносителей зависят рост экономики и качество жизни людей Фото: REUTERS

От эффективности производства и потребления энергоресурсов зависят рост экономики и качество жизни людей, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам международного форума "Российская энергетическая неделя", который стартовал в Москве в среду, 13 октября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей", - констатировал Путин.

Глава государства отметил, что особое внимание в деловой программе форума уделяется перспективам развития чистых энергетических технологий, основанных на использовании возобновляемых источников энергии. По его словам, соответствующий курс уже выбрали многие страны мира.

Как ранее писал сайт kp.ru, западные аналитики пришли к выводу, что Россия на фоне "энергетического хаоса" становится лучшей страной для инвестиций. Повышению инвестиционной привлекательности способствуют несколько факторов. Ключевой из них – это огромные запасы энергоресурсов, стоимость которых продолжает бить рекорды. На этом фоне дорожают акции компаний, связанных с газовой и нефтяной отраслью, а рубль укрепляется по отношению к другим валютам.