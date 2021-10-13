В России завершаются исследования совместного применения вакцин от коронавируса и гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России завершаются исследования по одновременной вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас мы завершаем исследования по взаимному использованию в один период вакцины против гриппа и вакцины против коронавируса», – сказал он.

По словам главы Минздрава, результаты исследований будут опубликованы в ближайшее время.

Как писал сайт kp.ru, доклинические исследования одновременного применения вакцин против коронавирусной инфекции и гриппа начались в России в конце сентября 2021.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о возможности создания в России вакцины, которая защищала бы одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа. По его словам, создание такого препарата станет возможным только после того, как ученым удастся создать вакцину с белками нескольких штаммов COVID-19.