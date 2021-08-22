Гинцбург заявил о возможности создания в России одной вакцины от коронавируса и гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о возможности создания вакцины, которая защищала бы одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа.

При этом, как отметил специалист, создание такого препарата станет возможным только после того, как ученым успешно удастся создать вакцину с белками нескольких штаммов COVID-19.

«Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это всё возможно», - приводит ТАСС слова эксперта.

Гинцбург заявил, что в следующем году Центр им. Гамалеи может начать клинические исследования препарата, который будет содержать белки нескольких штаммов коронавирусной инфекции. По его словам, новая вакцина будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине.

Напомним, накануне бывший главный санитарный врач РФ, первый заместитель предателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что осенью страна может столкнуться с ростом заболеваемости гриппом.