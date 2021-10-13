Поставки российского угля в Европу выросли на 12%

Поставки угля из России в Европу выросли в 2021 году Фото: REUTERS

Россия в 2021 году на 12% нарастила поставки угля в Европу, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

"В целом, поставки угля выше прошлого года и сейчас увеличились даже в Европу на 12% к такому же периоду прошлого года и в страны азиатско-тихоокеанского региона", - констатировал Шульгинов.

Как ранее писал сайт kp.ru, европейские компании начинают переходить на уголь в связи с ростом цен на газ. Так, цена угля брендов Newcastle и API2 превысили 250 долларов за тонну – это наивысший показатель за всю историю. Вместе с тем на открытии торгов в понедельник, 11 октября, цена на газ в Европе упала более чем на 5%.

Напомним, европейские газохранилища перед предстоящей зимой заполнены лишь на 72%, и это самый низкий уровень за десятилетие, а если к этому еще добавится холодная зима, то это станет кошмаром для Европы. Такой прогноз озвучил датский аналитик.