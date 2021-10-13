Прощание с Владимиром Маркиным пройдет в Москве 14 октября 2021 года

Владимир Маркин ушел из жизни 12 октября 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

14 октября 2021 года пройдет прощание с первым официальным представителем Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Владимиром Маркиным, сообщает пресс-служба СКР в Instagram.

Церемония начнется в 13:30 на Троекуровском кладбище в прощальном зале №15.

Как ранее писал сайт kp.ru, о смерти Владимира Маркина стало известно в среду, 12 октября. Генерал-майор ушел из жизни в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Он долгие годы сражался с раком, на который в последнее время наложилась пневмония.

Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске. В сентябре 2007 года, когда был создан Следственный комитет при прокуратуре РФ, Маркина назначили на пост руководителя управления взаимодействия со СМИ. В июне 2011 он возглавил управление взаимодействия со средствами массовой информации СКР. В 2016 году Маркин занял должность первого заместителя гендиректора ПАО "РусГидро".