Причина смерти Владимира Маркина: бывший официальный представитель СК РФ скончался после продолжительной болезни

Владимир Маркин умер после продолжительной болезни Фото: Иван МАКЕЕВ

Причиной смерти первого официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина стала продолжительная болезнь.

- Владимир Маркин тяжело болел долгое время, — цитирует свой информированный источник РИА Новости.

При этом не уточняется, чем именно болел Владимир Маркин.

Напомним, ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что на 65-м году жизни умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В ведомстве назвали Маркина яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком и настоящим профессионалом. В сообщении отмечалось, что благодаря прогрессивным взглядом Маркина СК удалось выстроить конструктивные отношения со СМИ, что стало новым опытом для ведомства. Работа Маркина помогла укрепить доверие россиян и разрушить стереотип об изолированности госорганов.