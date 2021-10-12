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Общество12 октября 2021 11:05

Причина смерти Владимира Маркина: бывший официальный представитель СК РФ скончался после продолжительной болезни

Владимир Маркин умер после продолжительной болезни
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Маркин умер после продолжительной болезни

Владимир Маркин умер после продолжительной болезни

Фото: Иван МАКЕЕВ

Причиной смерти первого официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина стала продолжительная болезнь.

- Владимир Маркин тяжело болел долгое время, — цитирует свой информированный источник РИА Новости.

При этом не уточняется, чем именно болел Владимир Маркин.

Напомним, ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что на 65-м году жизни умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В ведомстве назвали Маркина яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком и настоящим профессионалом. В сообщении отмечалось, что благодаря прогрессивным взглядом Маркина СК удалось выстроить конструктивные отношения со СМИ, что стало новым опытом для ведомства. Работа Маркина помогла укрепить доверие россиян и разрушить стереотип об изолированности госорганов.