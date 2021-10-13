Польша построит на границе с Беларусью стену с видеомониторингом и детекторами движения

На польско-белорусской границе сейчас стоят временные заграждения из колючей проволоки. Фото: кадр из видео Польской пограничной службы.

Польское правительство утвердило законопроект о строительстве дополнительного укрепления на границе с Беларусью, сообщила 12 октября польская Gazeta Wyborcza. Укрепление будет представлять собой высокую стену с датчиками движения и системой видеонаблюдения. Так Польша предполагает защитить себя от потока нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в страну с белорусской территории.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио заявил, что Польша намерена использовать опыт Венгрии, которая построила забор на границе с Сербией после миграционного кризиса 2015 года.

Сейчас на польско-белорусской границе протянута колючая проволока. В помощь пограничникам придано около трех тысяч военных. Это помогает минимизировать приток мигрантов.

12 октября Пограничная служба Польши сообщила, что за сутки нелегалы пытались пересечь польско-белорусскую границу 605 раз, 13 мигрантов пограничники задержали. Все они оказались гражданами Ирака.

Ранее на kp.ru сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил в организации миграционного кризиса на польско-белорусской границе Москву, но не привел никаких доказательств этого.