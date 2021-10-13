Песков заявил, что Крым не может обсуждаться между Украиной и Европой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крым не должен быть темой обсуждения между Украиной и Европой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не должно быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной, эта наша позиция хорошо известна», – сказал пресс-секретарь президента РФ в разговоре с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма российские власти обсуждать с Украиной не намерены.

Напомним, 16 марта 2014 года прошел референдум о присоединении Крыма к России, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ. 17 марта была провозглашена независимая республика Крым. 18 марта Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.

Несмотря на жесткое неприятие Украиной, США и других членов НАТО итогов волеизъявления народа Крыма и возвращение его в состав России, а также санкций, которые страны запада во главе с американцами ввели с весны 2014-го года по отношению к России из-за «аннексии Крыма», интеграция полуострова в состав РФ состоялась.