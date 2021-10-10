Песков ответил на заявление офиса Зеленского по "возвращению Крыма за пять минут"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос о принадлежности Крыма российские власти обсуждать с Украиной не намерены, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова представителя офиса украинского президента о возможности "вернуть полуостров за пять минут".

"Для Кремля такого вопроса не существует", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крым может вернуться в состав Украины всего за пять минут, если соответствующее решение примет президент России Владимир Путин.

Напомним, 16 марта 2014 года прошел референдум о присоединении Крыма к России, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ. 17 марта была провозглашена независимая республика Крым. 18 марта Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.

Несмотря на жесткое неприятие Украиной, США и других членов НАТО итогов волеизъявления народа Крыма и возвращение его в состав России, а также санкций, которые страны запада во главе с американцами ввели с весны 2014-го года по отношению к России из-за "аннексии Крыма", интеграция полуострова в состав РФ состоялась.