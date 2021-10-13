Кремль: учения стран ОДКБ в Таджикистане важны в контексте ситуации в Афганистане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решили провести совместные военные учения в Таджикистане в том числе и в связи с непредсказуемостью ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что учения очень нужны.

Представитель Кремля отметил "непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации, что называется, быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военных".

Напомним, учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидеры стран ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, 16 сентября утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, что следует из текста декларации, принятой по итогам саммита.

Кроме того, было подписано соглашение, которое предусматривает создание военной полиции, военного следствия, а также военной прокуратуры и судов.