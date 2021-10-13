Отряд Росгвардии задержал в Уссурийске клиента такси, который приставал к водителю

Росгвардия задержала агрессивного пассажира Фото: Александр ГЛУЗ

Жительница Уссурийска, работающая водителем такси, стала участницей кошмарной истории. В во время одной из поездок она столкнулась с особо агрессивным клиентом. Сначала мужчина проявил к ней интерес, а затем начал оскорблять.

Женщина успела нажать тревожную кнопку, и отряд росгвардейцев незамедлительно оказался на месте.

Как сообщает сетевое издание «Восток-Медиа», клиент вел себя агрессивно: приставал к женщине и оскорблял ее на протяжении всей поездки. Когда дебошира довезли до места, он попытался вытащить женщину водителя из машины.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что с места происшествия агрессивного пассажира доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники напомнили, что в отделы полиции доставлены 143 человека за минувшую неделю. По сигналам «тревожной кнопки» росгвардейцы выезжали 444 раза.