Патрушев заявил, что НАТО интенсивно развивает наступательный киберпотенциал

Николай Патрушев отмечает увеличение наступательного киберпотенциала НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАТО интенсивно развивает наступательный потенциал с использованием кибертехнологий, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Страны НАТО интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций", - констатировал Патрушев.

По его словам, это требует от стран СНГ своевременной пропорциональной реакции.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Лондон не заигрываться и не провоцировать гонку кибервооружений. Так она прокомментировала слова главы минобороны Британии Бена Уоллеса о готовности проводить кибератаки против враждебных государств, в том числе России.

По словам Захаровой, на протяжении нескольких лет в общественное сознание стран-членов НАТО внедряют мысль о необходимости наращивания наступательных вооружений в киберпространстве. Для этого используется предлог противодействия угрозам, которые якобы исходят от России.