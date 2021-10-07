Захарова призвала Британию не провоцировать гонку кибервооружений

Мария Захарова / Фото: ТАСС

Россия призывает Лондон не заигрываться и не провоцировать гонку кибервооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы минобороны Британии Бена Уоллеса о готовности проводить кибератаки против враждебных государств, в том числе России.

"Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку теперь уже кибервооружений, - заявила Захарова. - Вновь подчеркиваем - РФ последовательно выступает за отказ от милитаризации информационного пространства и использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях".

По словам Захаровой, на протяжении нескольких лет в общественное сознание стран-членов НАТО внедряют мысль о необходимости наращивания наступательных вооружений в киберпространстве. Для этого используется предлог противодействия угрозам, которые якобы исходят от России.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров включил намерение некоторых стран милитаризировать интернет в число глобальных угроз. Об этом дипломат заявил на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за обеспечение международной информационной безопасности и согласование путей к этому на площадке ООН.

Глава МИД России уточнил, что нужны не "чьи-то специальные правила", а универсальные договоренности, которые позволят решать возникающие у стран вопросы. Одним из аспектов такой деятельности Лавров назвал подготовку универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью.