Мурашко назвал эффективность вакцины главным условием взаимного признания COVID-сертификатов

Министр здравоохранения РФ назвал ключевой момент взаимного признания сертификатов о вакцинации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Михаил Мурашко считает, что только сам факт прививки от коронавируса должен стать ключевым условием взаимного признания сертификатов о вакцинации. Какой препарат использовался для вакцинации, не имеет значения, главное, чтобы эффективность этого препарата была доказана.

Такое мнение министр здравоохранения РФ высказал на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

"Один из волнующих вопросов - взаимное признание сертификатов о вакцинации. По нашему мнению, ключевым параметром должен быть факт вакцинации и эффективность вакцины", - цитирует Михаила Мурашко ТАСС.

Кроме того, министр отметил, что очень важно избежать политизации данного вопроса.

Как уже сообщалось на kp.ru, вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации обсуждался во время рабочей встречи представителей Минздрава России и ЕС. Встреча прошла в виртуальном формате.

Вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции между Россией и США обсуждался также в Женеве в субботу, 2 октября.