Россия и Евросоюз обсудили вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации

Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации Россией и Евросоюзом остается в повестке Фото: Мария ЛЕНЦ

Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации стоял на повестке рабочей встречи представителей Минздрава России и Евросоюза, которая прошла в виртуальном формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", - уточнили в министерстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 2 октября, в Женеве Россия и США обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление, подводя итоги встречи, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что американские представители "услышали аргументы" российской стороны.

Напомним, в сентябре на Генассамблее ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин, которые одобрены на национальном уровне.