Россия и США обсудили в Женеве взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 2 октября, в Женеве Россия и США обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление, подводя итоги встречи, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что американские представители «услышали аргументы» российской стороны.

«Услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 - это разные процессы», - заявил российский министр.

Мурашко считает, что коллеги «очень грамотные, информированные», и они смогут оценить слова российской стороны. «И мы вернемся к этому разговору», - отметил он.

Глава Минздрава РФ также заявил уточнил, что речь идет «о признании не вакцин, а сертификатов, а также об эффективности профилактических мер».

Напомним, накануне Мурашко заявил, что все барьеры для признания российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в ВОЗ сняты, отметив, что остались лишь некоторые административные процедуры.