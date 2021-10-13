Вице-премьер Абрамченко призвала готовиться к появлению политических мигрантов

Вице-премьер не исключает возможности появления климатических мигрантов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России наряду с другими странами мира нужно готовиться к появлению климатических мигрантов, об этом заявила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко на Третьем Евразийском женском форуме 13 октября.

– Учитывая трансграничный характер климатических изменений, мы понимаем, что к появлению климатических мигрантов необходимо готовиться в том числе и Российской Федерации, – сказала вице-премьер.

Она также отметила, что планы адаптации ряда основных отраслей российской экономики к климатическим изменениям необходимо принять в текущем году.

– Уже сейчас, в этом году по основным отраслям экономики – это сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт, стройка – необходимо принимать... планы адаптации к изменению климата, – подчеркнула Абрамченко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запасы энергоресурсов в России неограниченны и что объемы добычи в России растут и будут расти в дальнейшем.