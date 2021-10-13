Путин заявил, что запасы энергоресурсов в России неограниченны

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Запасы энергоресурсов в России неограниченны, заявил президент страны Владимир Путин. В среду, 13 октября, глава государства выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

В ходе выступления Путин отметил, что объемы добычи в России растут и будут расти в дальнейшем.

"Потому что запасы только одного "Газпрома" свыше 35 триллионов кубометров газа. И вообще, если так посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер". - заявил глава государства.

По словам Путина, это одна из причин, почему Россия увеличивает поставки в Европу, несмотря на сложности, которые этому сопутствуют.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки газа в Европу, если партнеры попросят об этом.