Захарова назвала переговоры Нуланд в Москве инвентаризацией проблемных вопросов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон в ходе визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в РФ провели "инвентаризацию" существующих между сторонами проблемы.

По ее мнению, без решения данных вопросов движение вперед будет невозможным.

- Никто не ожидал, что произойдет какое-то феерическое событие. У нее в общем-то полномочий таких нет - решать все вопросы сразу. При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно, - рассказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".

Ранее сайт kp.ru писал, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом. Накануне переговоров с российскими официальными лицами она наслаждалась теплыми осенними днями. В российской столице у Нуланд прошли встречи с руководством МИД России и с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. Основной темой обсуждения стали отношения РФ и США.