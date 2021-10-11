Замгоссекретаря США Виктория Нуланд наслаждается бабьим летом в Москве накануне переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом. Она пробудет в российской столице с 11 по 13 октября 2021 года.

В американском посольстве рассказали, что накануне переговоров с российскими официальными лицами она наслаждается теплыми осенними днями.

- Наслаждаюсь "бабьим летом" (написано по-русски) в "Спасо-Хаус" в Москве ... Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена, - приводит слова замглавы Госдепа посольство США на странице в Twitter.

Фото: Твиттер USEmbRuPress

Нуланд добавила, что уже успела посетить музей "Гараж".

Напомним, в российской столице у Нуланд состоятся встречи с руководством МИД России и с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. По ее словам, основной темой обсуждения станут отношения РФ и США.

Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о поступившем от американских коллег предложении о визите Нуланд. Москва же согласилась в обмен на исключение некоторых россиян из санкционного списка.