Путин назвал подъём доходов граждан главной задачей страны

Российский президент Владимир Путин рассказал о необходимости решения в стране главной задачи - подъема доходов населения.

По его словам, эта проблема, которую в РФ собираются решать, но не простыми линейными методам.

- Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами. Мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества, - сказал глава государства в интервью телеканалу CNBC, которое опубликовала пресс-служба Кремля.