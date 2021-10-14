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Общество14 октября 2021 2:31

Путин назвал подъём доходов граждан главной задачей страны

Он также рассказал о важности роста темпов развития экономики и изменении её качества
Источник:kp.ru
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Российский президент Владимир Путин рассказал о необходимости решения в стране главной задачи - подъема доходов населения.

По его словам, эта проблема, которую в РФ собираются решать, но не простыми линейными методам.

- Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами. Мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества, - сказал глава государства в интервью телеканалу CNBC, которое опубликовала пресс-служба Кремля.