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Политика12 октября 2021 15:30

Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом

Эта проблема - угроза стабильного развития, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом

Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом

Фото: REUTERS

Низкие доходы жителей России являются сегодня главным врагом российского общества, заявли президент страны Владмиир Путин.

«Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан», – сказал он на заседании нового созыва Государственной думы.

Как писал сайт kp.ru, Путин назвал проблемой разницу в доходах богатых и бедных на территории государства. Соответствующее заявление президент сделал 25 сентября 2021 во время беседы с лидерами партий, которые прошли отбор в восьмой созыв Государственной думы по итогам голосования.

До этого российский лидер озвучил задачу свести уровень бедности в стране до минимума. Кроме того, Путин назвал повышение уровня доходов педагогов одним из социальных приоритетов России. По словам главы государства, власти РФ в последнее время уделяют этому вопросу повышенное внимание, но этого недостаточно.

Путин: у нас много разных вызовов, но наш главный враг - это низкие доходы миллионов граждан