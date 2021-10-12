Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом Фото: REUTERS

Низкие доходы жителей России являются сегодня главным врагом российского общества, заявли президент страны Владмиир Путин.

«Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан», – сказал он на заседании нового созыва Государственной думы.

Как писал сайт kp.ru, Путин назвал проблемой разницу в доходах богатых и бедных на территории государства. Соответствующее заявление президент сделал 25 сентября 2021 во время беседы с лидерами партий, которые прошли отбор в восьмой созыв Государственной думы по итогам голосования.

До этого российский лидер озвучил задачу свести уровень бедности в стране до минимума. Кроме того, Путин назвал повышение уровня доходов педагогов одним из социальных приоритетов России. По словам главы государства, власти РФ в последнее время уделяют этому вопросу повышенное внимание, но этого недостаточно.