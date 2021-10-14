Величина прожиточного минимума в Москве в 2022 году увеличится до 18 714 рублей

Величина прожиточного минимума в 2022 году увеличится до 18 714 рублей в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства об установлении величины прожиточного минимума на душу населения в Москве на 2022 год. Теперь ее размер будет составлять 18 714 рублей. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

- Установить величину прожиточного минимума в Москве на 2022 год - 18 714 рублей, для трудоспособного населения - 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля, - сказано в документе.