Прожиточный минимум в России увеличили до 11 950 рублей: Почему цены растут быстро, а «порог бедности» - медленно

С 2021 года изменилась методика расчета прожиточного минимума, теперь он рассчитывается, исходя из медианного дохода. Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Правительство утвердило величину прожиточного минимума на 2022 год. С 1 января этот минимум будет составлять:

в целом по стране на душу населения — 11 950 рублей (сейчас 11 653 рубля),

для трудоспособного населения — 13 026 рублей (сейчас 12 702 руб.),

пенсионеров — 10 277 рублей (сейчас 10 022 руб.),

детей — 11 592 рубля (сейчас 11 303 руб.).

Получается, что потолок бедности (бедными у нас считаются те, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума) по стране за год официально вырастет всего на 297 рублей, или на 2,5%. Как так, если инфляция в годовом измерении в мае уже достигла 6%?

А забудьте про инфляцию. С 2021 года изменилась методика расчета прожиточного минимума и МРОТ (минимальный размер оплаты труда). И теперь прожиточный минимум рассчитывается, исходя из медианного дохода. Это величина, относительно которой у половины населения доходы ниже, а у половины — выше. 44,2% от медианного дохода по стране, рассчитанного Росстатом, - и есть, по новой методике, прожиточный минимум. Его рост на смешные 300 рублей — всего лишь официальное подтверждение, что наши доходы, в отличие от цен, топчутся на месте.

Какой практический смысл имеют для нас эти цифры? По большому счету, для малообеспеченных граждан важнее не общероссийский прожиточный минимум, а региональный. Именно исходя из него устанавливается, имеет ли семья право на большую часть социальных пособий (включая выплаты на детей), и в каком размере будет это пособие. А региональные минимумы очень сильно различаются, в зависимости от местных условий, - иногда раза в два. Они на 2022 год также будут рассчитаны по новой методике.

Еще один важный момент. Раньше прожиточный минимум устанавливался ежеквартально. Теперь - одна цифра на весь год. Выглядит как ухудшение, но на самом деле для расчета ряда пособий использовалась величина прожиточного минимума за второй квартал — то есть все равно ежеквартально они не пересчитывались, а путаницы было больше.

Ну и наконец, можно утешиться тем, что величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года, по предварительным оценкам Минтруда, увеличится на 6,4% до 13 617 рублей. Она рассчитывается, исходя из медианной зарплаты (не путать с доходом), и не должна быть ниже прожиточного минимума. Зарплат ниже МРОТ у нас в стране (теоретически) быть не должно, если человек работает полный день.

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