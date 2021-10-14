Российских школьников хотят исследовать на агрессивность и склонность к насилию

Российских школьников собираются исследовать на агрессивность Фото: Иван МАКЕЕВ

Минобрнауки России проведет социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность учащихся и их склонность к насильственным действиям, сообщает газета "Известия".

Соответствующие рекомендации ведомству дала правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Отчитаться о проделанной работе необходимо уже к 15 января 2022 года.

По информации издания, необходимость исследования школьников на агрессивность и склонность к насилию появилась из-за участившихся нападениях подростков на школы. По данным комиссии, за последние три года в стране произошло 58 таких инцидентов. В 82% случаях преступления удалось предотвратить на стадии подготовки.

"С учетом изложенного правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила рекомендовать Минобрнауки России разработать учебно-методические материалы по теме "Методика проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в РФ", - говорится в документе.

Кроме того, Минпросвещению рекомендовано повысить численность и квалификацию педагогов-психологов в учебных заведениях.

Правительственная комиссия также отметила действенность мер профилактики, благодаря которым подростковую преступность за 10 лет удалось снизить вдвое.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минобрнауки рассказали о правилах поведения в случае вооруженного нападения на учреждение образования. Инструкция была разработана Минобрнауки России совместно с научным экспертным сообществом в области безопасности.

Напомним, утром 20 сентября произошло вооруженное нападение на Пермский государственный университет. По официальным данным, в результате ЧП погибли 6 человек, еще 43 получили травмы, 19 из них ранены.