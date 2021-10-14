Три новых суперсервиса запустят на Госуслугах в 2022 году

На Гослугах появятся три новых суперсервиса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кабмин РФ собирается запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году, рассказал ТАСС зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Суперсервис "Трудовая миграция онлайн" поможет мигрантам в заключении трудовых договоров, поиске вакансий и прохождении онлайн-интервью.

"Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" призван упростить процедуру оформления транспортных накладных, путевых листов и специальных разрешений на перевозку грузов.

"Цифровое строительство" будет содержать в себе комплекс услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Отметим, что с начала 2020 года на Госуслугах запустили 13 суперсервисов. В их числе "Мое здоровье онлайн", "Поступление в вуз онлайн", "Правосудие онлайн" и "Рождение ребенка".

Как ранее писал сайт kp.ru, россиянам разрешили оформлять временную регистрацию через портал госуслуг. Теперь для этого не надо идти в отделения МВД или многофункциональные центры. После обработки заявления электронное свидетельство поступит в личный кабинет. Оно имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Поэтому человек может его распечатать и при необходимости предъявить.