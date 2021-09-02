МВД разрешило россиянам оформлять временную регистрацию через портал госуслуг Фото: REUTERS

Жители всех регионов России получили возможность оформить временную регистрацию, не посещая подразделения МВД или многофункциональные центры. Теперь получить регистрацию по месту пребывания можно через портал госуслуг.

«На портале «Госуслуг» доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России…Теперь получить согласие собственника можно в электронном виде. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуг», а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости», – сообщается на сайте МВД.

Уточняется, что электронное свидетельство о временной регистрации после обработки заявления поступает пользователю в личный кабинет на портале госуслуг. Оно имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Таким образом, россияне смогут его распечатать и при необходимости предъявить. Как отмечается в сообщении, услугу электронной регистрации по месту пребывания предоставляют 2,5 тысячи подразделений, занимающихся вопросами миграции.

В МВД рассчитывают, что услуга сократит трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета и сделает процесс оформления временной регистрации более быстрым и удобным. Предоставление электронной регистрации по месту жительства для граждан младше 14 лет начнется с 1 июля 2022 года, добавили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры регистрации по месту жительства и месту пребывания с 1 июля 2022 года.