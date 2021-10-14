Полиция предъявила обвинение жителю Дании после нападения с луком в Норвегии

Полиция работает на месте происшествия Фото: REUTERS

Подозреваемым в атаке на прохожих с луком и стрелами в норвежском Конгсберге стал 37-летний гражданин Дании, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщили в местной полиции.

Вечером 13 октября неизвестный начал стрелять по прохожим из лука, в результате происшествия погибли 5 человек, двое ранены.

– Мужчина является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге, – сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан, о мотивах его поступков пока не известно. Полиция не исключает версию о теракте. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что ситуация в городе под контролем.

По прохожим 13 октября стреляли и в Москве – неизвестный мужчина с оружием оказался рядом со школой №1260 на Ленинском проспекте и открыл огонь. Сначала сообщалось, что в руках у злоумышленника был автомат. Однако потом выяснилось, что мужчина пришел к школе со страйкбольным ружьем.