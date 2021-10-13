Стрельба произошла у школы в Москве

К месту происшествия прибыли полиция и ОМОН. Фото: кадр из видео

Около школы №1260 на Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. Неизвестный мужчина с оружием оказался рядом с учебным заведением и открыл огонь.

Сначала сообщалось, что в руках у злоумышленника был автомат. Однако потом выяснилось, что мужчина пришел к школе со страйкбольным ружьем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как только об инциденте стало известно, на место прибыла полиция и ОМОН, учебное здание было оцеплено. Начался розыск преступника и в скором времени он был обнаружен и задержан.

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

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