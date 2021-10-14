Отец девятилетней студентки Алисы Тепляковой раскритиковал руководство МГУ

По его словам, на входе его встречает "целая комиссия", которая не пускает его на очные занятия, ссылаясь на отсутствие приказа Фото: Первый канал

Отец девятилетней студентки психфака МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой в беседе с изданием "Lenta.ru", что учебная часть уже больше 30 дней не отвечает на его заявления и по-хамски реагирует на задаваемые вопросы.

Евгений Тепляков сообщил, что на входе его встречает "целая комиссия", которая не пускает на очные занятия, ссылаясь на отсутствие приказа.

"Садовничий официально выступает с комментарием, что Алиса ходит на пары с папой, факультет ее опекает, а папу не пускают на факультет со словами: "У нас нет никакого распоряжения от Садовничего, мы никого пускать не будем.", - заявил Евгений Тепляков.

Отец девочки отметил, что до сих пор не был решен вопрос по поводу изучения иностранного языка.

"Появляются какие-то комментарии: "Вот мы вас сейчас протестируем и выгоним. Вы все сдавали не по-настоящему". Это звучит в том числе от сотрудников учебной части, пока я не включаю диктофон. Это страшное давление на нас. Мы не понимаем противоречия в словах МГУ", - добавил Евгений.

Ранее руководство Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщило, что готово перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальное обучение. Ректор вуза Виктор Садовничий отметил, что без сданных экзаменов девочке диплом не дадут.