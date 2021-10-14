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Экономика14 октября 2021 11:57

Новак сообщил, что "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни

Дальнейшая ситуация с работой газопровода зависит от европейского регулятора, отметил вице-премьер РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Александр Новак сообщил, что "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни

Александр Новак сообщил, что "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни

Фото: REUTERS

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни.

- "Северный поток - 2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов, — сказал политик.

Он уточнил, что дальнейшая ситуация с работой газопровода зависит от европейского регулятора.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, почему транзит газа по новому газопроводу выгоднее, чем через территорию Украины. Президент подчеркнул, что "Северный поток - 2" всегда был экономическим, а не политическим проектом. Поэтому его и было решено реализовать. Слова о том, что Россия построила газопровод, чтобы лишить Украину транзита, Путин назвал чушью и "сапогами всмятку".