Путин назвал преимущества "Северного потока -2" перед транзитом через Украину

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в среду, 13 октября. Одной из тем, которые поднял глава государства, стала тема "Северного потока -2". Путин рассказал, почему транзит газа по новому газопроводу выгоднее, чем через территорию Украины.

Президент подчеркнул, что "Северный поток - 2" всегда был экономическим, а не политическим проектом. Поэтому его и было решено реализовать. Слова о том, что Россия построила газопровод, чтобы лишить Украину транзита, Путин назвал чушью и "сапогами всмятку".

"Это экономический проект, а не политически мотивированный. ГТС Украины строилась из того, что добыча у нас осуществлялась в одном регионе - Уренгойская группа. Теперь мы перешли на добычу в более северных областях на Ямале. И оттуда же начали выстраивать экспортные маршруты. Этот маршрут на 2000 км короче до наших потребителей, чем через Украину, а значит - дешевле", - объяснил Путин.

Он также отметил, что "Северный поток - 2" отличается современным оборудованием - гораздо более новым, чем уже изношенные мощности, которые имеет Украина. Кроме того, новый газопровод более экологичен. Выбросы по "Северному потоку - 2" в 5,6 раза меньше, чем по ГТС Украины, подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин рассказал, что происходит с газом, который хранится в подземных хранилищах на Украине до отправки европейским покупателям. По его словам, Россия наблюдает, что находящийся в этих хранилищах газ откачивается.