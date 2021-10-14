Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию с российскими журналистами

Сергей Лавров сообщил, что обсуждал с МИД Белоруссии ситуацию с российскими журналистами Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсуждал с белорусским коллегой ситуацию с российскими журналистами в республике.

- Вопрос этот обсуждался. Я разговаривал в очередной раз с моим коллегой, министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Белоруссии и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях. У нас есть некоторые идеи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время, — приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП.

Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко обвиняют, предположительно, в разжигании социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти. После того, как в перестрелке в квартире минчанина Андрея Зельцера был убит сотрудник КГБ, Геннадий Можейко опубликовал на сайте белорусской "Комсомолки" заметку, в которой процитировал воспоминания одноклассницы Зельцера о том, каким тот был в школьные годы. Заметку через несколько минут удалили с сайта. Вскоре сайт белорусской "Комсомолки" был заблокирован, а Можейко задержан.