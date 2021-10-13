Суд в Минске оставил под стражей журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадия Можейко

Геннадий Можейко, журналист белорусской "Комсомолки", остается под стражей - суд не удовлетворил жалобу на меру пресечения. Фото: страница Геннадия Можейко в Facebook.

13 октября суд Первомайского района Минска рассмотрел жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадия Можейко. Жалобу рассматривали в закрытом режиме, в зале находились только адвокат, прокурор и судья. Геннадий Можейко на рассмотрении жалобы не присутствовал.

- Суд отказал в удовлетворении жалобы. Буду дальше обжаловать, - сообщил сайту kp.ru адвокат журналиста.

Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко обвиняют, предположительно, в разжигании социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти. После того, как в перестрелке в квартире минчанина Андрея Зельцера был убит сотрудник КГБ, Геннадий Можейко опубликовал на сайте белорусской «Комсомолки» заметку, в которой процитировал воспоминания одноклассницы Зельцера о том, каким тот был в школьные годы.

Заметку через несколько минут удалили с сайта. Вскоре сайт белорусской «Комсомолки» был заблокирован, а Можейко задержан.