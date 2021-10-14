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Политика14 октября 2021 12:48

Путин считает, что женщины не должны выбирать между семьей и профессией

Глава государства отметил необходимость создания условий, при которых женщины смогут заняться карьерой сразу после рождения ребенка
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин считает, что женщины не должны выбирать между семьей и профессией

Владимир Путин считает, что женщины не должны выбирать между семьей и профессией

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что женщины не должны выбирать между семьей и профессией. Заявление было сделано на Евразийском женском форуме.

Глава государства отметил рост значимости роль женщин в решении глобальных проблем. К примеру, экологии, защиты окружающей среды и образованию.

- Женщина не должна оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация, — считает российский лидер.

Он отметил необходимость создания условий, при которых женщины смогут заняться карьерой сразу после рождения ребенка. Путин добавил, что в России предусмотрено множество выплат для семей в трудном финансовом положении. А это позволяет женщинам увереннее строить свое будущее, подытожил президент РФ.

В прошлом году Владимир Путин рассказал, как именно женщины нашей страны влияют на будущее государства. По словам российского лидера, представительницы прекрасного пола в РФ всегда пользовались особым вниманием и почетом. Именно от их включения в активную общественную, научную и творческую жизнь и зависит будущее всей страны, считает Путин. Также глава государства отметил, что женщинам не стоит бояться предаваться мечтам, действовать и иногда покидать свою зону комфорта.

Женщины не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией, для этого нужно создавать условия — Путин