Дмитрий Песков сообщил, что власти регионов с тяжелой ситуацией по коронавирусу сами принимают решения Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти тех регионов, где ситуация с коронавирусной инфекцией приближается к критической, сами принимают решения.

На вопрос журналистов о том, есть ли какая-то черта, после которой Кремль будет принимать решительные меры, Песков отметил, что речь идет не о черте.

- Речь не в черте, вряд ли она может быть. За истекшие почти два года определенный опыт наработан. Вся медицинская инфраструктура мобилизована, сейчас больше технологий и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей. Пока в определенных регионах инфраструктура не захлебывается, справляется, так оно и будет продолжаться, — сказал Песков.

Он добавил, что власти регионов, где сложная ситуация с коронавирусом, принимают решения самостоятельно.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 31 299 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 892 980 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6712 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2345 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1911 случаев.