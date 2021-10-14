В России выявлено 31 299 случаев заражения коронавирусом 14 октября 2021 года

В России выявлено 31 299 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 31 299 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 892 980 случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 299 в 85 регионах, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6712 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2345 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1911 случаев.

Также за сутки было зафиксировано 986 летальных исходов. Еще 21 670 пациентов выписали из больницы.

Ранее специалисты из сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняло участие девять тысяч респондентов. Аналитики выяснили, что усиления противоковидных мер больше всех ждут жители Челябинска и Самары (по 37%). Меньше всего - в Ростове-на-Дону (19%) и Краснодаре (20%). 31% жителей Воронежа, Уфы и Екатеринбурга также поддержали усиление ограничений. В Волгограде, Казане и Новосибирске за подобные меры выступили 27% опрошенных, в Красноярске - 26%.