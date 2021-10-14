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Экономика14 октября 2021 13:37

Песков сообщил, что Путин не принимал решений об экспорте газа "Роснефтью"

Вопрос находится на рассмотрении, отметил официальный представитель Кремля
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не принимал решений об экспорте газа "Роснефтью"

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не принимал решений об экспорте газа "Роснефтью"

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не принимал решений об экспорте газа "Роснефтью".

- Нет, мне об этом ничего неизвестно. Мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счет. …Срока нет. …Этот вопрос …на рассмотрении, вы знаете, что (глава "Роснефти" Игорь) Сечин поднимал действительно этот вопрос перед президентом, и он будет прорабатываться в правительстве. Но президентом никаких решений не принималось, — сказал Песков.

Напомним, ранее Игорь Сечин и Бернард Луни обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе, возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями. Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд м3 газа из ресурсов «Роснефти» по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у президента и сейчас прорабатывается правительством Российской Федерации, сообщал Сечин.