Песков сообщил, что Путин не принимал решений об экспорте газа "Роснефтью"

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не принимал решений об экспорте газа "Роснефтью" Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не принимал решений об экспорте газа "Роснефтью".

- Нет, мне об этом ничего неизвестно. Мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счет. …Срока нет. …Этот вопрос …на рассмотрении, вы знаете, что (глава "Роснефти" Игорь) Сечин поднимал действительно этот вопрос перед президентом, и он будет прорабатываться в правительстве. Но президентом никаких решений не принималось, — сказал Песков.

Напомним, ранее Игорь Сечин и Бернард Луни обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе, возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями. Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд м3 газа из ресурсов «Роснефти» по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у президента и сейчас прорабатывается правительством Российской Федерации, сообщал Сечин.