Москалькова сообщила о подготовке законопроекта об отдельном наказании за пытки в колониях

Татьяна Москалькова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России готовится законопроект о введении наказания за пытки заключенных, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в четверг, 14 октября.

По ее словам, в разработке принимают участие аппарат омбудсмена и представители Совета Федерации.

"В цивилизованном государстве, имеющем свое национальное достоинство, эти ситуации должны быть совершенно изжиты, - подчеркнула Москалькова. - В связи с этим мы вместе с членами Совета Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания".

По словам Москальковой, она постоянно ведет прием таких граждан, и на такие сообщения оперативно реагируют ФСИН и прокуратура. Правда, не всегда информация подтверждается, но если факты действительно имеют место, то реакция на нее следует почти моментально, заверила омбудсмен.

Так, на обращение о резонансном случае пыток в Саратове реакция от ФСИН последовала "буквально в течение нескольких минут", заверила уполномоченный по правам человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, следственный комитет по Саратовской области возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках заключенных в тюремной больнице. Уточняется, что дела были возбуждены по статьям "насильственные действия сексуального характера" и "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения".

Напомним, 5 октября правозащитники опубликовали видео жестоких издевательств над человеком. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии. Генпрокуратура РФ начала проверку "на предмет соблюдения прав осужденных" в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.