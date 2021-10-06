СК возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках заключенных под Саратовом

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках заключенных под Саратовом Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Саратовской области возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках заключенных в тюремной больнице. Об этом kp.ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Надежда Волошина.

Уточняется, что дела были возбуждены по статьям "насильственные действия сексуального характера" и "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения".

- Кроме того, региональным следственным управлением расследуются еще три уголовных дела по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьей ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера -прим.ред). По данным следствия, указанные преступления совершались в период с января 2020 года по май 2021 года на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области в отношении четырех осужденных, — сообщила Волошина.

Дела переданы на рассмотрение сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по региону. Сейчас следователи изымают документы, в которых может содержаться информация о деле, а также проводят допросы заключенных и сотрудников тюрем.

Ранее Следственный комитет Саратовской области начал проверку новых сообщений о пытках заключенных.

Напомним, вчера, 5 октября, правозащитники опубликовали видео жестоких издевательств над человеком. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии. Генпрокуратура РФ начала проверку "на предмет соблюдения прав осужденных" в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

Руководитель УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку.