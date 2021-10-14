Песков сообщил, что Россия и США достигли некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Фото: ТАСС

Кремль достиг некоторого понимания о продолжении контактов президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена во время визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщил журналистам 14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что есть понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне в обозримом будущем.

– Действительно, вчера, когда Ушаков принимал Нуланд, об этом речь шла. Там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом, – сказал он.

Нуланд провела встречи с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, а также Ушаковым в рамках визита в Москву 11-13 октября.

Ранее Путин во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели 13 октября сообщил, что Нуланд обсуждала в Москве его возможную встречу с Байденом.