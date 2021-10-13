Путин сообщил, что Нуланд обсуждает его возможную встречу с Байденом Фото: ТАСС

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд обсуждает с президентом США Джо Байденом возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом», – сообщил Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Ранее сайт kp.ru писал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом. Она пробудет в российской столице до 13 октября 2021 года. Накануне переговоров с российскими официальными лицами она наслаждалась теплыми осенними днями.

В США назвали конструктивными и продуктивными встречи Нуланд в Москве.

Конкретные планы по возможной встрече в октябре 2021 года Путина с американским лидером на сегодняшний день отсутствуют. Такое заявление ранее сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.